Sbloccare in tempi rapidi la situazione affinché vengano subito corrisposti gli stipendi arretrati ai lavoratori dell’Aias e nessun disagio venga arrecato agli assistiti. E’ quanto ha ribadito oggi l’assessore della Sanità, Luigi Arru, nel corso della riunione del tavolo tecnico-politico chiamato ad analizzare lo stato debiti/crediti tra Regione e Aias.

Alla presenza dell’assessore Arru, del direttore generale dell’Ats Fulvio Moirano, dei presidenti delle commissioni Bilancio e Sanità del Consiglio regionale Francesco Sabatini e Raimondo Perra, della consigliera regionale di opposizione Alessandra Zedda, e dei rappresentanti dell’Associazione si è provveduto alla ricognizione delle somme al centro di contenziosi tra l’Aias appunto e l’Ats e di quelle dovute dai Comuni per le quote sociali delle persone in difficoltà economiche.

L’assessore Arru ha ricordato il mandato politico ricevuto dal Consiglio regionale mediante la mozione approvata lo scorso anno e ha ribadito il forte e continuo impegno anche economico della Regione, che sta ultimando, in questi giorni, il trasferimento ai Comuni delle somme relative alle quote sociali, e dell’ATS, che ha già provveduto a versare le cifre dovute per l’anno 2018 con pagamenti a sessanta giorni.

