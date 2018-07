Prime schermaglie dibattimentali oggi al Tribunale a Cagliari per la class action promossa dal leader di Unidos Mauro Pili contro i conguagli di Abbanoa.

I giudici hanno rinviato l’udienza al 19 luglio prossimo per decidere come verificare le adesioni.

Su oltre 100mila utenti oltre 20mila hanno aderito alla proposta di Unidos “la più grande azione giudiziaria collettiva di sempre in Sardegna e una delle più grandi mai attivate in Italia: in ballo ci sono 120 milioni di euro di conguagli”, ha detto Pili.

