Il nuovo bando per la videosorveglianza nei comuni della Sardegna prevede lo stanziamento di 50mila euro per il Comune di Macomer, dove entro sei mesi sarà operativo il Centro per la permanenza e il rimpatrio (Cpr) destinato all’accoglienza di migranti algerini.

“La videosorveglianza – ha precisato l’assessore agli Affari generali, Filippo Spanu – sarà rafforzata principalmente nelle vie d’accesso al Marghine e nel quartiere del Cpr”.

