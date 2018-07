Luna Rossa resta a Cagliari.

Si è conclusa positivamente la conferenza di servizi, convocata oggi a Cagliari, per dare il via libera alle strutture che ospiteranno la base del team velico al Molo Ichnusa per tre anni, in vista dell’America’s Cup. La procedura, bloccata in attesa delle definizione di alcuni dettagli sulle volumetrie, si è conclusa con alcune prescrizioni tecniche a cui Luna Rossa dovrà attenersi per realizzare le infrastrutture della base. Il presidente dell’Autorità dei porti Mare di Sardegna, Massimo Deiana, ha chiuso la conferenza dei servizi, alla quale hanno partecipato anche il Comune di Cagliari, l’Ufficio di tutela del paesaggio e i rappresentanti della stessa Luna Rossa, dando il via libera ai lavori. Il Terminal crociere ospiteranno il quartier generale del team sino al 2021.

All’esterno saranno sistemate due tensostrutture in acciaio zincato e rivestimento con telo impermeabile. All’interno del Terminal si prevede l’utilizzo di una parte del piano terra per realizzare una mensa con cucina, palestra e dryer, zona relax e hospitality. Al primo piano ci sarà l’allestimento degli uffici per i designer la segreteria e l’amministrazione. In programma anche la realizzazione di un pontile in legno per l’ormeggio e il varo delle barche.

Commenti

comments