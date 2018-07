Intervento dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Cagliari per l’incendio all’interno di una veranda, in via Argentiera.

I pompieri, coordinati dalla sala operativa del 115, sono tempestivamente intervenuti per spegnere le fiamme all’interno della veranda di una palazzina, evitando che le fiamme si potessero propagare all’interno dell’appartamento e al condominio.

La squadra ha poi provveduto alla messa in sicurezza dell’area. Le cause del rogo sono in fase di accertamento.

Commenti

comments