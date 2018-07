Prosegue, e continuerà anche questo fine settimana, il servizio di controllo della polizia municipale nel litorale cittadino di Cagliari.

Anche questa mattina gli agenti, in divisa ed in borghese, in servizio nella spiaggia del Poetto e di Calamosca, hanno effettuato un pattugliamento che ha portato permesso di sequestrare diversa merce in vendita senza le dovute autorizzazioni: sono state sanzionati venditori abusivi e sottoposte a sequestro diverse borse frigo con bibite e birre destinate alla vendita in spiaggia.

I trasgressori, oltre al sequestro, dovranno pagare una sanzione di 1.032 euro. I controlli della polizia municipale sono stati pianificati anche per questo fine settimana e per tutta la stagione balneare estiva.

“Si registra comunque – si legge in una nota diramata dalla Municipale – un notevole rispetto delle prescrizioni poste dell’ordinanza balneare ed in particolare sul conferimento dei rifiuti anche di piccole dimensioni (cicche, lattine, bicchieri, etc.)”.

