A Cala Sinzias un vigile del fuoco non in servizio, Francesco Furcas, è intervenuto per salvare un padre e due bambini di 3 e 5 anni.

Furcas era in spiaggia con le sorelle, e intorno alle ore 17:30 ha notato una richiesta di aiuto di un uomo alla rispettiva moglie e, prontamente, capita la difficoltà del bagnante, non ha perso tempo e si è tuffato in soccorso. Con lui un agente della polizia di stato che si trovava anche lui a Cala Sinzias

Le competenze del vigile del fuoco, iscritto nel gruppo di salvamento a nuoto del Comando provinciale, gli hanno fatto raggiungere in breve tempo i due bambini, rimasti alla deriva attaccati a un materassino spinto al largo dal forte maestrale.

