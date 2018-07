Omicidio a Soleminis, in provincia di Cagliari.

Secondo quanto si apprende intorno alle 22 sarebbe scoppiata una lite in famiglia tra padre, Valentino Carboni, e figlio e per motivi in corso di accertamento l’uomo sarebbe rimasto ucciso nella colluttazione. Il ragazzo lo ha colpito mortalmente con delle forbici o con un cacciavite (ancora poco chiara la dinamica) che gli hanno reciso la giugulare.

L’omicida si chiama Matteo Carboni, un ragazzo con problemi psichiatrici, che è stato fermato e portato in Questura a Cagliari.

Sul posto gli agenti del Commissariato di Quartu Sant’Elena che hanno già fermato l’uomo, la Squadra Volanti e la Mobile della Questura di Cagliari.

In aggiornamento

Commenti

comments