Il decreto Lorenzin sull’obbligo vaccinale per l’iscrizione a scuola, “fatto su un’onda emergenziale, deve essere cambiato e lo faremo con un ddl che stiamo predisponendo e che avrà come faro la copertura vaccinale: ci sarà l’obbligo di alcune vaccinazioni e una forte raccomandazione per altre in base alle necessità e ai dati”. Lo annunciano in una nota congiunta, Pierpaolo Sileri, presidente della Commissione Igiene e Sanità di Palazzo Madama, e Marialucia Lorefice, presidente Commissione Affari Sociali della Camera, sottolineando che “raggiungere la soglia di sicurezza per la copertura vaccinale è una priorità del Governo”. Ieri il ministro della Salute Giulia Grillo, presentando la circolare di semplificazione per la frequenza al prossimo anno scolastico, aveva annunciato una proposta di legge parlamentare “a breve” per la modifica dell’obbligo vaccinale.

“Raggiungere la soglia di sicurezza per la copertura vaccinale – affermano Sileri e Lorefice – è una priorità del Governo e con questo spirito predisporremo il ddl che modificherà il decreto Lorenzin”. Commentando quindi le parole del presidente dell’Istituto superiore di sanità, Walter Ricciardi, affermano che “strumentalizzare la gravidanza di una donna per fini politici è una mancanza di rispetto non solo nei confronti della figura istituzionale a cui è rivolta ma anche verso una futura mamma. Le persone possono avere punti di vista diversi ma il rispetto deve essere imprescindibile”.

“La circolare ministeriale presentata ieri – sottolineano ancora – non fa altro che semplificare le iscrizioni a scuola con l’autocertificazione non incidendo minimamente sull’obbligo vaccinale. Gli allarmismi sono strumentali. Intanto – conclude la nota – il ministero sta per rendere operativa l’anagrafe vaccinale, un importante strumento per acquisire i dati sulle coperture, e ha istituito un tavolo di esperti indipendenti. Sono fatti, non chiacchiere”.

