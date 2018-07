Intensificati i controlli in tutto il territorio della Compagnia di Oristano per il contrasto dello spaccio di stupefacenti nel capoluogo, nelle zone turistiche e nelle principali località marine e costiere.

Nel corso della notte i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Oristano, a Tramatza, hanno arrestato un allevatore 57 enne del posto perché sorpreso dai militari, coordinati dal Capitano Francesco Giola, mentre si dedicava alla cura ed alla coltivazione di una piantagione di marijuana nana del tipo little dwarf autofiorente, nascosta in un fitto canneto e costituita da circa 250 piante, pronte alla raccolta. All’uomo è stata anche sequestrata un’ingente somma di danaro presunta provento dell’attività di spaccio. In questo caso l’arrestato è stato patatone carcere di Oristano – Massama.

Gli stessi Carabnieri del Radiomobile, insieme ai colleghi di Milis e San Vero Milis, ieri mattina hanno fatto irruzione nell’abitazione di un 38 enne disoccupato, residente nella borgata marina di Sa Rocca Tunda, San Vero Milis, alla ricerca di stupefacenti. L’uomo è stato trovato in possesso di più di mezzo kg di marijuana, materiale vario per il confezionamento dello stupefacente ed una certa somma di danaro contante, ritenuta provento dell’attività di spaccio.

Commenti

comments