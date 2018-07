I Carabinieri della Stazione di Olbia-Centro hanno denunciato R.B., 35enne olbiese, per aver subaffittato un appartamento in Via Lombardia, in città, con lo scopo di trarre profitto dallo sfruttamento delle prostituzione. L’appartamento, di proprietà di un cinquantenne di Olbia, è stato sequestrato perché, nel corso delle indagini, sono state trovate in un primo tempo due prostitute, una romena e una colombiana, mentre in occasione della perquisizione di ieri, c’erano una prostituta ed un trans italiano.

Durante l’esecuzione del decreto di perquisizione e sequestro emesso dalla Procura di Tempio Pausania, che ha concordato con le risultanze investigative dei Carabinieri, sono stati trovati anche alcuni grammi di marijuana per i quali il trans è stato segnalato in Prefettura in qualità assuntore di sostanze stupefacenti. Anche R.B., il sublocatore, è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione.

