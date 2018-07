Sono ‘”pochissime” le partite di verdure a rischio Listeria presenti nel nostro paese e gia’ ritirate e al momento non risulta nessun focolaio di infezione, come annunciato ieri dal ministro della Salute Giulia Grillo. In sostanza la situazione sarebbe considerata alla luce dei dati in possesso fino ad ora ”contenuta” e in sostanza non preoccupante, anche perche’ il batterio viene distrutto nella cottura, trattamento necessario per la preparazione dei minestroni come quelli ritirati dalla Findus.

L’allerta per il rischio di contaminazione da Listeria risale all’inizio dell’anno ma e’ di venerdi’ scorso la comunicazione all’Italia da parte della commissione europea della presenza di alcuni prodotti anche nel nostro paese. Il ministero della Salute e le Regioni, che hanno 48 ore di tempo da norma per intervenire, hanno attivato il giorno stesso le comunicazioni per verificare eventuali situazioni di crisi.

Commenti

comments