Domani mattina, lunedì 9 luglio, alle ore 08:00 è convocata davanti ai cancelli dello stabilimento di Portovesme l’assemblea dei lavoratori diretti e indiretti ex Alcoa per relazionare in merito all’incontro di venerdì scorso in Regione con il Presidente Pigliaru.

Sarà anche l’occasione per decidere come continueranno la mobilitazione in vista dell’incontro di giovedì 12 luglio alla presenza anche della proprietà Sider Alloys.

Commenti

comments