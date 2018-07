I miliari dell’equipaggio del Guardiacoste G 208 ‘Casotti’ del Reparto Aeronavale della Guardia di Finanza di Cagliari hanno fermato un barchino con 5 irregolari a bordo diretto verso le coste del Sulcis.

I migranti sono stati avvistati intorno alle 15,30 da un elicottero lussemburghese in servizio per Frontex a 43 miglia a sud dell’Isola del Toro. Il guardiacoste ha intercettato il barchino e non appena entrato nelle acque nazionali lo ha fermato trasbordando i 5 irregolari e trainando la loro barca verso il porto canale di Cagliari, dove l’arrivo è previsto per le 24 circa.

Lì ad attenderli ci sarà il personale di Frontex e quello medico per le visite del caso, dopodiché verranno trasferiti al Cpa di Monastir.

Commenti

comments