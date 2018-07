Un concerto vero, non una pantomima nella quale tutti fanno finta di suonare, questo è lo spettacolo live di Enrico Ruggeri con i suoi Decibel. Una data unica in questa bollente estate, ed è stata l’occasione per sentire dal vivo tutti il repertorio solista di Ruggeri e dei Decibel.

Oltre due ore di live sabato sera a Sedilo, con luci e suoni rigorosamente studiati per la piazza del paese affollata da migliaia di fan.

Giovani e anziani, tutti ad ascoltare e ballare i brani che hanno fatto la storia della musica italiana.

Ad aprire la serata il brano L’Anticristo, poi un susseguirsi di successi in un percorso musicale che passava dai brani di Enrico a quelli della band che ha creato il punk in Italia.

