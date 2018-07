Nella serata di ieri militari della locale Stazione di Sestu, coadiuvati da quelli del Nucleo Radiomobile della Compagnia CC di Quartu Sant’Elena, hanno tratto in arresto per lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale, Sulis Mauro, 55enne del posto con precedenti di polizia.

Sulis, in evidente stato di alterazione psicofisica, probabilmente dovuta all’assunzione di sostanze alcoliche, aveva aggredito un vicino di casa al culmine di una lite per futili motivi, per poi scagliarsi anche contro i militari intervenuti, che e a fatica sono riusciti ad immobilizzarlo e a condurlo presso la camera di sicurezza della Compagnia di Quartu Sant’Elena, in attesa dell’udienza di convalida fissata per la mattinata odierna.

Commenti

comments