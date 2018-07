Un vasto incendio è scoppiato questo pomeriggio nelle campagne di Monastir.

Sul posto stanno operando i mezzi della protezione civile del corpo forestale. Le fiamme sono ben visibili in tutta la zona da Ussana a Sestu e la colonna di fumo si può scorgere chiaramente dalla 131.

L’area colpita dal fuoco è vasta, anche per via del forte vento che soffia sull’isola da giorni. Il rogo si è sviluppato per il forte vento e le temperature elevate, che superano i 35 gradi.

