Si è concluso dopo quattro giorni il pre-ritiro del Cagliari ad Aritzo. Oggi i rossoblù di Maran sono rientrati ad Assemini, dove nei prossimi giorni sosterranno dei test atletici prima della partenza per il ritiro vero e proprio che anche quest’anno si svolgerà a Peio, in Trentino, dove il Cagliari si allenerà dal 14 al 28 luglio. Ieri sera, allo Stadio del Vento, prima uscita ufficiale dei rossoblù che in un’amichoelvoe contro una rappresentativa locale hanno vinto per 9-0 con reti di Pavoletti, Farias, Dessena, Han, Ragatzu, Caligara (doppietta), Deiola e Sau.

Soddisfatto Maran: “Volevamo fare festa col paese che ci ha ospitato e abbiamo scelto di fare questa partita. Una semplice sgambata, ho cercato di dare qualche concetto ma è veramente presto per trarre indicazioni utili. L’entusiasmo e la voglia di mettersi a disposizione dei ragazzi sono segnali positivi che vanno sottolineati. Hanno la testa e la volontà giusta, hanno cercato di mettere in pratica le mie direttive. Credo che ci sia molto da lavorare, come è normale, ma quando c’è questa partecipazione i tempi si bruciano in fretta”.

Cagliari saluta dunque Aritzo, sede del ritiro per la quarta stagione consecutiva: “Per noi è speciale – sottolinea capitan Dessena – viene tanta gente a vederci, ci trasmette il suo calore. Qui c’è la possibilità di lavorare bene e questo ci ha aiutato a raccogliere risultati importanti nel corso della stagione”.

Commenti

comments