I carabinieri della Compagnia Siniscola (Nu), in questo fine settimana, hanno predisposto un servizio straordinario per il controllo del territorio dispiegando molte pattuglie a vigilanza delle maggiori vie di comunicazione comprese tra San Teodoro, Budoni, Dorgali e Orosei. Sono state controllate circa 180 autovetture e con a bordo quasi 260 persone, che he hanno trascorso il fine settimana lungo il litorale.

Durante questi controlli, tre persone di cui un extracomunitario, sono state denunciate poiché sorprese alla guida delle loro autovetture in stato di ebbrezza alcolica, per loro è scattato l’immediato ritiro della patente di guida, poiché sorprese con un tasso alcolemico ben al di sopra del limite consentito dalla legge. Un 35enne di Orosei, pregiudicato, è stato deferito in stato di libertà perché fermato alla guida della propria autovettura senza patente di guida perché già ritirata nel 2015, il mezzo era sprovvisto di revisione e privo di copertura assicurativa obbligatoria.

Inoltre, tre giovani nuoresi, sono stati sorpresi in possesso di una modica quantità di marijuana quindi sono stati segnalati alla Prefettura di Nuoro quale assuntori di sostanze stupefacenti. L’attività di prevenzione posta in essere dall’Arma di Siniscola sui comuni della giurisdizione ha consentito, inoltre, di segnalare alla Prefettura tre giovani di Orosei quali assuntori di sostanza stupefacente di tipo cocaina. Tutto lo stupefacente rinvenuto è stato sottoposto a sequestro.

