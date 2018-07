I segni di Fuoco conosceranno persone simpatiche ed irriverenti e sul lavoro vivranno una fase di grande creatività. Con il sostegno dei pianeti amici, inoltre, migliorerà non solo l’intesa con la persona amata ma anche l’empatia. I segni di Terra, invece, conosceranno un vero e proprio risveglio della passione che li porterà ad essere molto corteggiati! Bene la sfera professionale, con novità interessanti soprattutto per chi vuole recuperare dopo un periodo non facile. Passiamo ai segni d’Aria. Guidati da una nuova consapevolezza, faranno incontri molto promettenti ed inizieranno nuove frequentazioni. Ottimismo, autostima e positività saranno d’aiuto a chi, nei giorni addietro, si è ritrovato ad affrontare problematiche di natura pratica o economica. E per finire i segni d’Acqua. Situazioni altamente stressanti legate alla routine famigliare o lavorativa saranno ben ricompensate da momenti di pura “follia” e trasporto con il partner o con una persona da poco conosciuta. Le finanze si normalizzano. Ma vediamo cosa riserveranno i prossimi giorni segno per segno:

Ariete

Amore: l’amore si avvicinerà in punta di piedi. Vivrete le situazioni che il caso vi proporrà con grande passionalità. Venere regala desiderio ardente, appuntamenti galanti, piccanti avventure. I single colmeranno il vuoto della solitudine con persone simpatiche e irriverenti. Le coppie vivranno giornate “leggere”, senza sottostare a schemi predefiniti. Con il sostegno dei pianeti amici, vi rapporterete al partner con grande empatia. Sarete sicuri di voi stessi e del vostro giudizio e riuscirete finalmente a prendere una decisione definitiva. Tali cambiamenti inviteranno a modificare certe abitudini. Ed il bello è che non litigherete affatto, anzi! Vi ritroverete più uniti che mai!

Lavoro: Mercurio favorisce gli spostamenti e le relazioni interpersonali. Tutte le attività a diretto contatto con il pubblico conosceranno un periodo di grande fortuna. L’oroscopo suggerisce a chi studia di non cedere allo sconforto se un esame non va come previsto. Se c’è un colloquio in vista, attenti a non apparire troppo egocentrici.

Toro

Amore: fidatevi del vostro istinto per le conquiste più ardite e, come annuncia l’oroscopo, mieterete un successo dopo l’altro. Le stelle vi sostengono ed aiutano a ricucire legami interrotti ed a conoscere persone intriganti, con le quali condividere sogni ed obiettivi. Con il partner potreste litigare per questioni inerenti la casa ed il denaro specie se ultimamente si sta mostrando troppo spendaccione. Se avete da poco chiuso una storia ricca di incomprensioni, sfruttate queste giornate per lanciarvi in nuove avventure e per vivere bollenti notti di passione. Mercurio sollecita a non spifferare i vostri segreti ad amici poco sinceri. Rischiereste di finire in un vortice di spiacevoli pettegolezzi.

Lavoro: concentrati sul risultato più che sulle modalità per ottenerlo, incapperete in errori di valutazione. Le stelle sono amiche. Aiutano a consolidare percorsi. In arrivo soluzioni interessanti per chi è in cerca di un impiego nuovo oppure attende una risposta dall’estero. Cautela con un collega che, in passato, si è mostrato molto ambiguo.

Gemelli

Amore: ci sono desideri segreti, nascosti che non riuscite a confessare nemmeno alla parte più intima di voi stessi figuriamoci all’amico/a del cuore! Mercurio, come svela il nuovo oroscopo, facilita dialogo e comprensione, aiuterà ad esprimere in maniera chiara e fluida i sentimenti ed a prendere finalmente una decisione. I single, invece, faranno le ore piccole, vivranno momenti piccanti e spensierati. Venere intriga catapultandovi in una doppia relazione, fate una scelta per non soffrire inutilmente. Le coppie ben collaudate potrebbero litigare a causa dell’intromissione di un famigliare. Ritagliatevi spazi solo per voi: tutto ciò aiuterà a ritrovare magicamente l’intesa perduta.

Lavoro: nella professione occorre ancora un po’ di pazienza prima di tagliare il traguardo tanto sognato. Chi studia non deve sbottare ma continuare a mostrarsi grintoso e determinato per passare gli esami senza inutili ansie. In arrivo notizie confortanti per chi ha intenzione di modificare un percorso. Mercurio accentua scambi e incontri.

Cancro

Amore: Venere aiuta a fare chiarezza in quelle situazioni che richiedono di essere riportate alla normalità. Pertanto se avete battibeccato con il partner, riuscirete a pervenire ad un punto di incontro. Disinibito trasporto e voglia di conoscere persone solari e spiritose accompagneranno le vostre serate. Tuttavia potrebbero ritornare a galla vecchie paure ed insicurezze legate ad una storia finita di recente. Marte rende agguerriti e competitivi nelle relazioni. Potreste litigare con un amico!/a a causa di una nuova conoscenza. Se siete in procinto di effettuare il grande passo, provate a programmare i preparativi giorno per giorno, senza ansie, per evitare baruffe con la dolce metà.

Lavoro: il denaro entra con molta più facilità nelle vostre tasche consentendovi acquisti importanti. Chi ha investito di recente in un’attività e non ne ha ancora intravisto i frutti, conoscerà un netto miglioramento della situazione. Giove beneficia la sfera della professione donando creatività, intraprendenza e fiducia nelle proprie capacità.

Leone

Amore: Mercurio sprona a migliorare la comunicazione per vivere atmosfere più distese a casa e per diminuire le distanze con una persona che state frequentando da poco. Seduttivi ed irresistibili i nativi single sprizzeranno allegria da tutti i pori ed avranno voglia di vivere dolcissime avventure. La sfera sociale si fa vivace, gratificante. Le coppie affiatate, scoprendo la leggerezza ed il piacere di stare con gli amici di sempre, decolleranno verso positività, buonumore ed armonia. Battibecchi e conflitti logoreranno a poco a poco le relazioni a distanza. Se non volete digerire amari bocconi, non forzate certe situazioni. E fate in modo che anche il partner scenda a compromessi.

Lavoro: l’oroscopo rivela la nascita di una fase connotata da grande creatività. E’ questo il momento per iniziare o concludere un progetto a cui tenete molto. Eliminate ansia e impazienza: taglierete interessanti traguardi. In ufficio potrebbero nascere incomprensioni alimentate dalla gelosia: dialogando in maniera sincera, fugherete ogni dubbio.

Vergine

Amore: gli astri assecondano le vostre scelte sentimentali ed offrono opportunità vantaggiose per i cuori solitari. Sensibili ed empatici, entrerete in sintonia con l’altro senza grosse difficoltà. Chi è in coppia, invece, conoscerà un magico risveglio della passione, una nuova primavera! Marte vi sfida, sollecita a giocare un pochino di più. Non siate troppo rigidi, lasciatevi andare a qualche ammiccamento ogni tanto. Se vi aspettate scintille con un ex e improvvisi ritorni di fiamma, nei prossimi giorni non resterete delusi. E i segnali ci sono tutti già da un bel po’… Venere, sul finire della settimana, richiamerà all’ordine chi, nei mesi scorsi, si è lasciato andare a qualche “trasgressione”.

Lavoro: settimana importante per chi ha progetti da portare a termine. Converrà rischiare per trovare le strategie giuste. Chi studia potrà contare su un recupero psico-fisico straordinario. Troppi condizionamenti legati al passato tenderanno a farvi ripetere dinamiche di chiusura. Migliorano le finanze e potrete concedervi qualche lusso in più.

Bilancia

Amore: non è un periodo di cambiamenti epocali per i sentimenti, ma nemmeno smorto e spento. Anzi! Vi attendono emozioni nuove, intense. Vivaci più del solito, vi lancerete in conquiste da capogiro ed il vostro cuore, in particolare, palpiterà per una persona molto speciale. Le coppie affiatate ed innamorate, invece, progetteranno senza sosta! Lavoro, casa, famiglia, c’è molto da fare! Gli amori nati prima dell’estate, invece, incontreranno qualche difficoltà specie se hanno iniziato a convivere: spesa, bollette, impegni lavorativi e incombenze domestiche creeranno tensioni ed incomprensioni che, per fortuna, si risolveranno tra le lenzuola!

Lavoro: cancellate le frustrazioni vissute negli ultimi tempi e guardate al futuro lavorativo con rinnovata autostima ed ottimismo. Presto raggiungerete ottimi risultati senza nemmeno accorgervene. Chi ricopre ruoli da leader, dovrà affrontare problemi di natura pratica. Mancati chiarimenti origineranno ansie e timori: non rimandate un incontro.

Scorpione

Amore: settimana ricca di imprevisti, colpi di scena e di fulmine! Molti di voi rimetteranno in discussione un rapporto devastato dai dubbi e dalla gelosia. I nativi single, invece, si tufferanno a capofitto in nuove avventure. C’è chi, invece, si ritroverà diviso tra due fuochi uno dei quali si rivelerà di paglia! Coincidenze molto fortunate ed incontri insperati regaleranno brio e verve a chi è in crisi. Se un rapporto a distanza continua a procurare turbamenti, non esaurite le vostre scorte di pazienza. Se siete indecisi sul da farsi, lasciatevi consigliare da un sincero amico. Qualche nativo si ritroverà a riconfermare una scelta. Ed il tutto sarà condito da romanticismo e passionalità!

Lavoro: vitalità esplosiva e determinazione travolgente saranno i vostri assi nelle manica. L’oroscopo suggerisce di non scoraggiarsi e resistere di fronte ad intoppi ed imprevisti! Chi si ritrova in un nuovo ambiente a causa di un trasferimento, dimostrerà ai superiori di essere perfettamente in grado di affrontare qualsiasi cambio di scena.

Sagittario

Amore: scioglierete finalmente le tensioni con la persona amata, vivendo una settimana allegra e spensierata. Tuttavia non commettete l’errore di fingere approvazione o interesse di fronte a quei programmi dal partner che non gradite affatto. A lungo andare, potrebbero nascere nuove crepe nel rapporto. I single cederanno alle lusinghe di un corteggiatore che li stupirà. Spazzate via apparenze e timori e andate fino in fondo in questa nuova conoscenza! Venere, stando al nuovo oroscopo, rende molto istintivi, impulsivi e regalerà doni inattesi, quali incontri dettati dal caso e dalla Fortuna. Il ritorno di un ex scombussolerà le vostre giornate. Chiedete un confronto sincero.

Lavoro: routine quotidiana e spostamenti saranno fonte di stress. Concedetevi un po’ di sano relax il prima possibile! Potreste incontrare qualche approfittatore. Furbi e scaltri quali siete, non vi farete abbindolare da fumose promesse. Saturno e Plutone donano ambizione e voglia di cambiare aria. Ma attenzione ai colpi di testa!

Capricorno

Amore: Venere dona sintonia e romanticismo. Nettuno, invece, voglia di avventura. Ci saranno emozioni difficili da gestire a causa della malinconia. Non lasciatevi intimidire dalla sfrontatezza di una persona nuova: sotto la sua corazza si nasconde un cuore tenero. Se siete in crisi con la persona amata, gli astri impongono chiarezza. Saturno vi renderà, in certi momenti, freddi e distaccati. In compenso il pianeta dell’amore farà fluire abbondantemente sensazioni nuove, limpide che andranno a ritemprarvi. Le coppie fiaccate dalla routine dovranno approfittare di feste ed eventi mondani per divertirsi. Ogni tanto, concedetevi qualche fuori-programma. La dolce metà apprezzerà.

Lavoro: i transiti planetari annunciano l’inizio di un periodo costellato di certezze, assestamenti e cambiamenti, come trasferimenti in altre città o promozioni attese da tempo. Non vi fermerete un attimo e sarete molto apprezzati. Chi studia può contare su prestazioni intellettuali al top, lucidità e grinta per ottenere voti altissimi.

Acquario

Amore: in splendida armonia tra intuito e razionalità, voglia di concretezza e fantasia, riuscirete a stupire il partner con una delle vostre doti migliori ed ovvero la capacità di uscire dagli schemi e di coinvolgerlo nelle vostre avventure. Le coppie in crisi, invece, con tutta la buona volontà e la voglia di progettare il futuro, continueranno a trovarsi su posizioni totalmente differenti e litigheranno ancora. I transiti planetari spingono verso le scelte giuste. I single, sotto questa scia, romperanno con il passato, inaugurando un nuovo capitolo. Marte, come puntualizza l’oroscopo settimanale, accelererà incontri ed occasioni per incrociare finalmente l’anima gemella.

Lavoro: i guadagni porteranno il barometro della felicità ai massimi livelli. Non mancheranno spese extra, imprevisti di natura burocratica o organizzativa e improvvisi cambi di programma legati alla famiglia. Le stelle annunciano che, nonostante questo, ve la caverete alla grande. Marte rende flessibili e poco inclini alla polemica.

Pesci

Amore: campioni di mutamenti d’umore, litigherete con il partner per futili motivi finendo per coinvolgere anche terze persone, quali colleghi e famigliari. Non siate troppo pesanti. Non irritatevi se le idee della dolce metà non combaciano con le vostre. Rispettate i suoi punti di vista. La profonda sintonia che regnerà tra le coppie affiatate, secondo l’oroscopo, spingerà verso un passo importante. Profumo di fiori d’arancio nell’aria! I single si lasceranno travolgere dal fascino disarmante di una nuova conoscenza. Saranno scintille a prima vista! Vi tufferete a capofitto in storie complicate ed impossibili. Se non volete delusioni, non cercate rassicurazioni laddove non è possibile.

Lavoro: l’intuizione orienterà verso soluzioni geniali. Scrupolosi ed attenti ai dettagli, inizierete una nuova attività dimostrando di possedere grandi doti imprenditoriali. Le tensioni finanziarie si stanno affievolendo. E quelle ancora aperte riguardano solo ed esclusivamente il passato. Plutone aiuta a non disperdere le energie in maniera caotica.

