Per la Sardegna sarà un’estate all’insegna del grande basket. Fedele alle tradizioni, la Dinamo Banco di Sardegna Sassari si preparerà al prossimo campionato nell’isola e la società sta allestendo una preseason straordinaria, con protagoniste Olimpia Milano, Fenerbahce, Efes Istanbul, As Monaco, Limoges, Ludwigsburg, Ucam Murcia, Scandone Avellino e Virtus Bologna. Con un occhio rivolto al mercato, il club sassarese sta finendo di delineare il programma della stagione che partirà il 20 agosto con le visite mediche al Medical Dinamo Lab.

Il 22 agosto la squadra partirà per il ritiro al Geovillage di Olbia, dove ci sarà il debutto nel quadrangolare dell’1 e 2 settembre con Avellino, Bologna e Ludwigsburg e si replicherà l’8 e 9 settembre con Efes Istanbul, Ucam Murcia e As Monaco. Il 4 settembre si rinnova l’appuntamento a Padru con la tradizionale amichevole con Avellino, mentre l’11 settembre si farà tappa a Nuoro contro l’Efes Istanbul. Il 15 e 16 settembre il torneo internazionale “City of Cagliari” con Olimpia Milano, Fenerbahce e Limoges.

Il 18 settembre la sfida al Fenerbache di Gigi Datome, la cui location è ancora top secret. Il 28 e 29 settembre il debutto in casa, al PalSerradimigni di Sassari, per il torneo “Città di Sassari – Mimì Anselmi”. L’esordio casalingo sarà festeggiato con Reyer Venezia, Cagliari Dinamo Academy e Trieste. Il 5 settembre la nuova Dinamo sarà presentata a autorità, stampa, partner e sponsor nelle Tenute Sella&Mosca di Alghero. Presentazione in piazza il 6 settembre.

Commenti

comments