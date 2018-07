L’Associazione I Love Music in collaborazione con l’amministrazione comunale di Pula organizza la prima edizione di Vini Sotto le Stelle 2018.

Una manifestazione per il centro di Pula in piena espansione turistica, un abbinamento culturale e enogastronomico, per attirare i turisti della città metropolitana di Cagliari, oltre alsito di Nora, un alternativa al turista.

Percorso enogastronomico di cantine regionali sarde, dj set e musica dal vivo, per scoprire la bellezza di una passeggiata nel centro turistico nella Piazza del popolo a Pula.

La manifestazione pensata dall’Associazione I love Music 80/90 per la manifestazione “Vini sotto le stelle 2018 ” prima edizione che si terrà sabato 14 e domenica 15 Luglio, viene creata per ospitare i diversi turisti presenti in loco e far conoscere i diversi tipi di vini della Sardegna.

Una manifestazione creata con un percorso sensoriale realizzato in collaborazione con la FIS (Fondazione Italiana Sommeliers),non solo la degustazione ma anche la storia del vino, delle loro vigne, la località di produzione.

Il tutto realizzato in collaborazione con l’assessorato al Turismo del comune di Pula, per animare la Piazza della bellissima città di Pula e permettere alle persone, oltre alla bellissima passeggiata per gli acquisti nella via dello shopping ,anche di potersi trattenere nella bellissima piazza e poter degustare i vini provenienti da tutta la Sardegna accompagnati dalla musica dei dj set.

Live music sabato 14 luglio con il duo Veronica Pisano e Maurizio Gastaldi a seguire domenica 15 luglio con dj set Stefano Picciau dalle ore 19 :00 in poi.

