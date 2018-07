Assemblea regionale del Pd aggiornata a venerdì 13 per eleggere il nuovo segretario in Sardegna, con le candidature entro le 20 di giovedì 12. Si chiude così, con un ordine del giorno votato dall’attuale maggioranza congressuale, l’assemblea convocata oggi pomeriggio ad Abbasanta, dove si è sfiorata la rissa tra soriani e popolari-riformisti.

Alla fine quest’ultimi, insieme agli ex Ds e ai renziani, hanno rifatto la conta verificando l’esistenza del numero legale (81 presenti), ‘negata’ invece dalla presidente Laura Pulga, che ha sciolto la riunione e se n’è andata con tutti i soriani. Quasi un ammutinamento? Niente affatto, dicono le componenti rimaste. Anzi un “inaccettabile e irregolare comportamento della presidente – spiega l’ex senatore Silvio Lai dei popolari-riformisti – che dopo soli 55 minuti ha chiuso la riunione e non ha aperto il seggio con 79 delegati presenti e altri che avevano annunciato la presenza, dimostrando di non essere più in grado di svolgere il suo compito di garanzia”.

Da qui l’auspicio perché Laura Pulga rimetta il suo mandato. Lasciando l’assemblea, l’ex senatore ha usato parole di fuoco contro l’eurodeputato-avversario: “Soru sta rubando il futuro al Pd sardo dopo che questo partito gli ha dato tanto”.

Commenti

comments