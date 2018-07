Si riunisce domani alle 9, nei locali del municipio di Bonifacio, la Consulta corso-sarda.

La terza sessione dell’organismo interistituzionale tra le assemblee di Corsica e Sardegna, sotto la guida dei presidenti Jean Guy Talamoni e Gianfranco Ganau, affronterà il seguente ordine del giorno: questioni istituzionali (celebrazione del 70° anno di Autonomia, insularità, riforma costituzionale in Francia, rapporto sull’evoluzione statutaria della Corsica e la deliberazione sul futuro della politica di coesione); i dossier sulla tutela linguistica, anche alla luce della recente approvazione della legge sulle politiche linguistiche in Sardegna; documenti in materia di politiche sociali, tra i quali un progetto per l’introduzione del reddito di base in Corsica anche alla luce dell’esperienza del Reis in Sardegna; due relazioni in materia di istruzione con riferimento alle rispettive competenze regionali; una relazione che riguarda l’ambiente e attiene la gestione delle Bocche di Bonifacio.

