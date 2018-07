Dal Ministero della Salute arrivano due nuovi richiami di prodotti. Il primo ad esserne interessato, questa volta, è un lotto di Pecorino Toscano DOP Stagionato con marchio Pascoli Italiani per la presenza di Listeria monocytogenes in 350 g. Il prodotto , distribuito con il numero di lotto TS 22180130 scadenza 01/10/2018 è commercializzato con il nome “Spesa Intelligente Spa”. Il formaggio richiamato è stato prodotto da Rocca Toscana Formaggi s.r.l. nello stabilimento di Via Puccini, 79 52100 Arezzo (AR).

Nel secondo caso si tratta di un lotto di METTWURST – Insaccato crudo spalmabile per la presenza di Listeria monocytogenes in 250 g. Il prodotto interessato è distribuito con il numero di lotto 25.18 e scadenza tutte fino al 20/08/2018. Il salame richiamato è stato prodotto da Metzgerei KIEM GmbH nello stabilimento di via Strada Statale 96, Castelbello (BZ). Il prodotto in vendita è stato ritirato. Nei punti vendita sono stati esposti dei cartelli per informare i clienti ai fini del richiamo. La commercializzazione è avvenuta interamente in 3 negozi al dettaglio, per un totale di 15 kg ca.

A scopo precauzionale e al fine di garantire la sicurezza dei consumatori, Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti” raccomanda a coloro che hanno acquistato questi alimenti di non consumarli. Nel caso i prodotti in questione siano stati consumati da donne in gravidanza si consiglia di consultare immediatamente un medico.

