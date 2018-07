Vacanze in Sardegna per Alessandro Morosi, il tredicenne di Arsago Seprio, considerato il nuovo campioncino in sella alle moto da strada.

A dare la notizia, questa mattina, attraverso un post su Facebook, la pagina ufficiale dell’aeroporto di Cagliari.

Il ragazzo è primo nella classifica provvisoria del Campionato italiano di velocità, la sua categoria è la Pre Moto 3 250 cc, lo stesso campionato in cui gareggiavano Valentino Rossi e i campioni di Moto Gp alla sua età.

