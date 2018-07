A Bolotana il grande concerto Metal dell’estate: arrivano i Cannibal Corpse il 28 luglio

Arriva alla sua undicesima edizione il Rock and Boll, il festival organizzato dall’omonima Associazione Culturale a Bolotana. La manifestazione di fine luglio è un cult nel panorama musicale isolano e italiano evede la luce nel novembre del 2007.

Da allora oltre 30 band provenienti da tutto il mondo. L’autofinanziamento è la collaborazione tra i concittadini dai più grandi ai più giovani ha portato l’evento a risollevare le sorti del paese posizionando Bolotana nei cartelli delle più importanti band Metal del mondo.

La riconferma quest’anno con l’annuncio della presenza della band Cannibal Corpse.

Nato con altre prospettive il Rock and Boll vede la sua svolta nel 2011 anno in cui si esibiscono sul palco i Sepultura celebre band thrash metal brasiliana, da allora è un susseguirsi di grandi eventi Overkill e Exodus nel 2012, Bulldozer nel 2013, gli svedesi Arch Enemy nel 2014, i Dragonforce dal regno unito nel 2015, poi nel 2016 è stata la volta dei Necrodeath e nel 2017 gli Annihilator.,

Il 28 luglio 2018 sarà l’undicesima edizione, l’undicesima volta in cui Bolotana, un centro di appena 2608 abitanti, arrampicato nel cuore della Sardegna, ospiterà il festival Metal.

Il piccolo borgo sarà sotto i riflettori non solo per i suoi paesaggi e il suo caratteristico abitato, ma perché capace di riconfermarsi metà mondiale per la scena heavy metal.

I Cannibal Corpse con i suoi quasi 2 milioni di follower su Facebook renderanno l’ appuntamento del Rock and Boll imperdibile

Ad aprire la serata dei Cannibal Corpse saliranno sul palco tre storica band del panorama musicale sardo i Terrorway, Simulacro e i Burning Ground, l’inzio del concerto è previsto per le 20.00 presso il centro sportivo di Bolotana.

Commenti

comments