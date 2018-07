La Coop richiama sugo alle vongole “Le conserve della Nonna” da 190g per tracce di proteine delle uova non presenti in lista ingredienti. Il richiamo è scattato oggi.

Sul suo sito la Coop, fa sapere che “a titolo precauzionale e al fine di garantire la sicurezza dei clienti si procede al richiamo del prodotto”.

Il provvedimento riguarda il lotto LLA017 con scadenza minima del 31/07/218. Il problema, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, riguarda le persone allergiche o intolleranti alle proteine delle uova, come viene spiegato sul sito dell’azienda, che invita appunto chi è allergico a tale ingrediente e ha acquistato il prodotto a non consumarlo e a riportarlo al punto vendita per il rimborso.

L’avviso di richiamo riguarda esclusivamente i punti vendita Alleanza 3.0 e Unicoop Tirreno.

