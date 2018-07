Si chiama “Pevero healt trail” ed è il rinnovato percorso che unisce natura, ambiente e salute. Realizzato da Smeralda Holding in collaborazione con il Consorzio Costa Smeralda e il Pevero Golf Club in una delle aree più belle e suggestive della Costa Smeralda, dopo il restyling il percorso è più lungo e fruibile e si propone come strumento prezioso per sostenere quel cambio di orientamento verso il turismo esperienziale che la Costa Smeralda, una delle mete più ambite dagli amanti delle vacanze di lusso, sta interpretando nel nome dell’eccellenza.

Meta ideale per chi desidera avere un’esperienza più vera e a contatto con la natura, ma anche per chi ama immergersi nel verde per la pratica di diverse discipline sportive, già nel 2017 “Pevero health trail” ha attirato tantissimi visitatori, ritagliandosi sin dall’inaugurazione una propria nicchia tra le attrazioni del territorio, anche in bassa stagione. Ai tredici chilometri di sentieri entro un’area di pregio ambientale di più di 300 ettari incastonata tra Pevero e Romazzino, dove si trovano anche alcune delle spiagge più famose del litorale, è stato aggiunto il percorso per la cima del Monte Zoppu, dove è posizionato un “instagram point”. I “fitness point” sono diventati undici, tutti dotati di panche e attrezzi in acciaio inox.

La segnaletica in legno grezzo, tipica del Club alpino italiano, consente ai fruitori di scoprire la storia del territorio e agevolare l’escursione nei sentieri più interni della macchia mediterranea. Tutto il tracciato è suddiviso secondo l’utilizzo più adatto, tra mountain bike, passeggiate e percorsi per esperti. La mappa distribuita nelle principali strutture smeraldine facilita l’individuazione di luoghi, direzioni e diramazioni. Creato anche un sito dedicato, www.peverohealthtrail.com, con la mappatura del percorso attraverso QR Code, per facilitare la scoperta, o la riscoperta di angoli nascosti, colori e profumi di una Costa Smeralda inaspettata.

“Il territorio è una risorsa straordinaria, che vogliamo proteggere e preservare”, spiega Mario Ferraro, amministratore delegato di Smeralda Holding e vicepresidente del Consorzio Costa Smeralda. “Il progetto del percorso naturalistico rientra nel piano strategico per allungare la stagione – sottolinea – siamo impegnati in iniziative e appuntamenti finalizzati a coinvolgere la comunità e i turisti attraverso un’ampia gamma di servizi e attività di eccellenza a livello mondiale”.

