Doveva essere semplicemente la presentazione di Is Maistus Beer 2018 – Summer Festival ma col tempo è diventato un vero e proprio evento. Sabato 14 Luglio lo stabilimento balneare Sun a Porto Pino, nel Sulcis, ospita Is Maistus Beer – Beach Edition. Una manifestazione in cui i sapori della birra artigianale incontrano i profumi del mare e dell’estate di Sardegna, il tutto a suon di musica.

Sono queste le caratteristiche su cui si basa la forza del beach party a firma di Is Maistus, la qualità di due pietre miliari del mondo brassicolo sardo e tedesco, la musica dei migliori djs e selecter del sud dell’Isola e il meraviglioso scenario delle dune di Porto Pino, uno dei luoghi di mare più incantevoli di tutta terra dei quattro mori.

I due birrifici presenti sono ‘Nora di Oliena e gli italotedeschi di Kühbacher. Il primo è uno dei produttori storici sardi, nato nel 2013 e capace in questi anni di farsi strada tanto da essere uno dei più apprezzarti fuori dall’Isola, il secondo invece è il produttore della birra bavarese dal cuore italiano, un’azienda con più di 150 anni di storia e cultura birraia alle spalle e che supporta l’evento anche in veste di main sponsor.

L’apertura dei fusti e l’inizio della musica sono previsti per le ore 16.30. Ad alternarsi in consolle stimati djs e progetti musicali del calibro di Riccardo Maiocchetti, Dario Prefumo, El Barrio Salsero Project di Alessandro Matta e Viviana Massa, Canapa Sound, Shardana, NotaSelecta e gli artisti di invitati da Sayo DiscoClub. Proprio nell’importante locale di Sant’Anna Arresi si svolgerà poi l’after party. I generi musicali proposti sono diversi, dall’house al commercial, dal reggaeton al revival fino al reggae, insomma sicuramente happy music.

Il giorno precedente, venerdì 13 Luglio si terrà una sorta di “aspettando Is Maistus Beach”, un circuito volto ad accogliere i partecipanti costruito con il sostegno di Birra Kühbacher e alcune attività tra Porto Pino e Sant’Anna Arresi. Si parte alle 18.30 al Bel Caffè per l’aperitivo in musica, si continua a cena nella pizzeria Pecora Nera, poi la serata di trasferisce al Soul Bar con il concerto dei Tasinantska e infine si conclude alla struttura extra-alberghiera Sardinia Camping.

Is Maistus Beer 2018 – Summer Festival si terrà invece come da tradizione nel proprio luogo natio, il Borgo Medioevale di Tratalias il 3 e il 4 Agosto. I numeri di questa edizione estiva del festival suscitano delle birre artigianali si prevedono particolarmente suggestivi. Gli organizzatori infatti stanno lavorando ad una manifestazione il cui sguardo sia sempre più internazionale grazie alla partecipazione di alcuni produttori alla Spagna e dall’Italia.

