Ha perso il controllo della sua moto e dopo un volo di una decina di metri è finito su un marciapiede. Un 50enne di Assemini è stato trasportato con l’elisoccorso all’ospedale Brotzu di Cagliari in gravissime condizioni a seguito di un incidente stradale avvenuto poco dopo le 13 in via Coghe ad Assemini, all’altezza del ponte sul Rio Mannu.

La dinamica non è ancora stata chiarita, sul posto per i rilievi sono intervenuti gli agenti della polizia municipale di Assemini. Da quanto si è appreso, il centauro avrebbe perso il controllo della due ruote e dopo una frenata di diversi metri è stato sbalzato dal mezzo finendo sul marciapiede.

L’uomo ha perso i sensi. Sul posto sono arrivati gli agenti della municipale e il 118. I medici hanno intubato il ferito e lo hanno trasportato in elicottero al Brotzu, con codice rosso, le sue condizioni sono gravi.

