Questo pomeriggio la Guardia Costiera di Porto Torres (Ss) ha soccorso una minorenne all’Isola dell’Asinara. L’operazione Sarr è iniziata intorno alle 15, quando la alla Capitaneria di Porto turritana si sono presentati i genitori allarmati di una ragazza impegnata in un camp estivo sull’Isola dell’Asinara, che li aveva informati di avvertire un malessere causato da difficoltà nella deglutizione.

La ragazza, accompagnata da un responsabile del camp, riferiva di essersi rivolta al presidio medico presente sull’Isola e di aver ricevuto le prime cure. Tuttavia le difficoltà nelle comunicazioni telefoniche, hanno spinto i genitori a rivolgersi alla Capitaneria: i militari si sono messi immediatamente in contatto col medico sull’Isola Parco che confermava di aver prestato le prime cure alla giovane, ma di non aver risolto i problemi di deglutizione. Al fine di evitare complicazioni il Comando della Capitaneria di Porto turritana ha deciso l’invio a Cala d’Oliva della motovedetta CP

810, per procedere al trasbordo della ragazza dall’Isola dell’Asinara al vicino Porto di Stintino, nel quale c’era ad attenderla un’ambulanza del 118 e i genitori della minorenne.

La giovane è stata poi accompagnata all’Ospedale Civile SS. Annunziata di Sassari per i successivi accertamenti mentre, mentre l’unità navale della Guardia Costiera faceva rientro nel porto di Porto Torres.

