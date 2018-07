Ottimo avvio al Poetto del “Windsurfing Cagliari 2018”, la regata nazionale di windsurf, in programma fino a domenica, che racchiude tre eventi tricolori trai quali spicca la terza tappa della Coppa Italia della classe Techno 293, la tavola a vela giovanile propedeutica a quella olimpica.

Grazie ad un discreto scirocco, seppur arrivato con qualche ora di ritardo nel primo pomeriggio, gli organizzatori del Windsurfing Club Cagliari hanno potuto rispettare il programma di giornata e disputare le prime regate Slalom, che hanno così inaugurato la spettacolare la manifestazione velica. In gara un centinaio di concorrenti, suddivisi in diverse batterie, che si sono dati battaglia in una serie di prove Slalom con partenza a traverso su un percorso delimitato da tre boe.

Subito in grande evidenza i surfisti sardi, balzati al comando delle rispettive categorie. Bella categoria Plus, le tavole Techno con la vela più grande, dominio di Riccardo Onali (Windsurfing Club Cagliari), che si è aggiudicato tutte e tre le prove di giornata davanti al compagno di circolo Alessandro Verona.

Tra gli Under 15 femminile, al comando Lucia Napoli (Windsurfing Club Cagliari), mentre nella Under 15 maschile occupa il secondo posto della classifica Alessandro Melis (Windsurfing Club Cagliari ) alle spalle del marchigiano Alessandro Graciotti. Alla manifestazione, organizzata dal Windsurfing Club Cagliari, con il patrocinio degli assessorati allo sport e al turismo del Comune e della Regione, partecipano 220 surfisti provenienti da tutti i circoli italiani. Domani si replica con una nuova manche Slalom, la partenza, vento permettendo, è prevista alle 12.

Domani e dopodomani mattina, spazio alla solidarietà all’interno del Windsurfing Club 2018, con l’ “Open day Techno” per i disabili.

Mentre i concorrenti partecipanti alle regate si prepareranno per lo Slalom, all’interno del circolo si svolgeranno delle prove dimostrative, sia a terra con un simulatore che in acqua, per avvicinare i disabili al windsurf.. Protagonisti saranno alcuni bambini disabili affiancati da istruttori federali della squadra Techno 293.

Commenti

comments