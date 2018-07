I Carabinieri della Compagnia di Lanusei hanno denunciato, con conseguente ritiro della patente di guida in evidente stato di ebbrezza un 25enne.

Il ragazzo di Lanusei, alla guida della sua auto, per cause ancora in corso di accertamento è uscito dalla strada finendo in cunetta. I militari dell’Arma, subito intervenuti sul luogo del sinistro, hanno percepito il forte odore di alcool proveniente dalla giovane automobilista. Nonostante ciò, ha rifiutato di sottoporsi ai dovuti accertamenti.

I Carabinieri lo hanno così denunciato a piede libero per rifiuto dell’accertamento dello stato di ebbrezza con conseguente ritiro della patente nonché il fermo fiscale dell’autovettura.

