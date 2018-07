“Siamo soddisfatti che sia stato oggi sancito l’impegno a definire un accordo tra sindacati e azienda, con il patrocinio della Regione, per condividere criteri prioritari e regole di ingaggio sulle assunzioni”.

Lo ha detto il segretario generale Cgil Michele Carrus al termine della riunione di stamattina con Regione e Sider Alloys aggiungendo che “la priorità è data ai lavoratori dello stabilimento Alcoa licenziati a dicembre 2014, da riassumere con il contratto dell’industria metalmeccanica, in base alle loro professionalità via via occorrenti ma prevedendo anche specifiche attività formative, e anche con l’istituzione di un tavolo di confronto permanente in materia di altri istituti contrattuali, sicurezza, carichi e

organizzazione del lavoro”.

Il segretario Cgil sottolinea che “l’interesse del sindacato è favorire il più rapido riavvio della fabbrica e che questo obiettivo non può che essere condiviso dall’azienda, che si è impegnata pertanto a favorire un sistema positivo di relazioni sindacali”. Il segretario

della Fiom Sulcis Iglesiente Roberto Forresu ha sottolineato che “quello di oggi è stato un confronto importante perché registra un nuovo positivo punto di partenza nelle relazioni industriali dopo una fase piuttosto incerta che speriamo sia superata”. Il sindacato

verificherà passo per passo che gli impegni presi oggi vengano mantenuti.

Commenti

comments