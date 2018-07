Nella mattinata di oggi, giovedì 12 luglio, è stato effettuato a Decimoputzu, in via Vallermosa, un servizio di controllo nel settore dell’agricoltura nell’ambito della campagna nazionale dei controlli nel settore agricolo, agroalimentare e forestale diramata dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri per il periodo compreso tra Luglio e Dicembre 2018.

A tale controllo hanno partecipato militari del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro (NIL) di Cagliari, del Nucleo Carabinieri Antisofisticazione e Sanita’ (NAS) di Cagliari, del Comando Stazione Carabinieri di Decimomannu e gli Ispettori del Lavoro dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Cagliari.

Nel corso del controllo, avvenuto presso un’azienda agricola locale avente per attività la coltivazione in serra di ortaggi e altri prodotti agricoli, sono stati identificati al lavoro n.6 braccianti privi di regolare assunzione e in scopertura previdenziale e assicurativa “in nero”.

Al termine del controllo sono state contestate sanzioni amministrative per € 18.000 e la diffida a regolarizzare le maestranze occupate irregolarmente.

I controlli proseguiranno anche nelle settimane successive nelle attivita’ agricole e nelle filiere agroalimentari e forestali con l’intento di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso che sovente caratterizza le attività produttive nello specifico settore.

