Le squadre di Abbanoa hanno completato la riparazione dell’acquedotto Jann’e Ferru. L’intervento, effettuato nel ramo che alimenta i Comuni di Nuoro e Mamoiada, ha richiesto la saldatura di un tratto in acciaio del diametro di mezzo metro dove si era verificata una spaccatura. L’erogazione all’utenza è stata garantita dalle scorte dei serbatoi. Verso le 15 si sono esaurite le riserve del serbatoio di Biscollai e alle 17 quelle degli altri impianti d’accumulo al servizio della città.

Completata la riparazione della condotta, i tecnici di Abbanoa hanno ora avviato il graduale riempimento dell’acquedotto alimentato dal potabilizzatore di Jann’e Ferru: si tratta di operazioni delicate che devono essere eseguite con gradualità per evitare sbalzi di pressione che possano generare ulteriori rotture. Successivamente si procederà al riempimento dei serbatoi cittadini durante la nottata. A Nuoro l’erogazione all’utenza sarà riavviata domani mattina alle 5.

Sono in corso le verifiche su Mamoiada dove il serbatoio ha ancora scorte: in base al tempo di riempimento e all’andamento dei consumi si valuterà la necessità di eseguire una chiusura notturna anche in questo centro. Qualsiasi anomalia può essere segnalata al servizio di segnalazione guasti di Abbanoa tramite il numero verde 800.022.040 attivo 24 ore su 24. Abbanoa segnala che alla ripresa dell’erogazione l’acqua potrebbe essere transitoriamente torbida a causa dello svuotamento e successivo riempimento delle tubazioni.

