“La Regione Sardegna ha trasferito ai Comuni tutte le risorse previste e necessarie al pagamento delle quote sociali”. Lo precisa, in una nota, l’Assessorato della Sanità in merito alla vicenda Aias.

“Per quanto attiene le prestazioni sanitarie effettuate nel periodo 2017-2018, l’ATS Sardegna sta procedendo alla liquidazione delle fatture entro 60 giorni, quindi con tempistiche ben al di sotto della media. Peraltro l’ATS ha ingiunto all’Aias il pagamento ai propri dipendenti di tutti gli stipendi arretrati, punto questo pregiudiziale per il proseguimento del rapporto convenzionale in essere”, conclude l’Assessorato alla Sanità.

