La Squadra mobile della Questura di Oristano ha eseguito un provvedimento di divieto di dimora a Oristano e a San Vero Milis nei confronti di un ingegnere inglese di 48 anni, accusato di maltrattamenti nei confronti della convivente. Il provvedimento è scattato a seguito dell’ennesima aggressione nei confronti della compagna. Il fatto risale a qualche giorno fa.

Per sfuggire alla furia del fidanzato, la donna è scappata in strada e solo l’intervento dei vicini di casa ha evitato conseguenze più gravi. La donna, che da anni subiva in silenzio le violenze, è stata poi accompagnata all’ospedale di Oristano, dove è stata ricoverata per alcuni giorni prima di essere dimessa con una prognosi di 30 giorni per le lesioni e i traumi subiti.

Il giorno successivo all’aggressione, l’ingegnere inglese era stato arrestato per violazione di domicilio aggravata e violenza privata. Non sapendo che la compagna era in ospedale si era introdotto nell’agriturismo in cui lei lavora e aveva aggredito alcuni dipendenti.

Commenti

comments