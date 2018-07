Il Cagliari investe su Alberto Cerri: ritorno in Sardegna per il bomber, reduce da una stagione da 15 gol a Perugia, con contratto di cinque anni. L’attaccante, classe 1996, arriva dalla Juventus in prestito con diritto di riscatto. “Sono contentissimo – questa le prime parole in conferenza stampa dopo la firma del contratto – mi sono trovato bene tre anni fa. Ho detto sì subito e la trattativa è andata velocissima. Sono molto carico”.

Cerri ha già indossato la maglia rossoblù nel 2015/16, stagione in cui ha dato il suo contributo – con 24 presenze, 3 reti e altrettanti assist – alla vittoria del campionato di serie B e alla pronta risalita nella massima serie. Il suo gol al “Partenio” di Avellino consegnò al Cagliari tre punti preziosi. Sua la rete del definitivo 3-0 nella vittoria esterna contro il Bari nella giornata della matematica A. “Gol solo fuori casa? Il mio sogno ora – ha detto sorridendo – è segnare sotto la nostra curva”.

Terminata la sua prima avventura in Sardegna, Cerri ha militato nella Spal, nel Pescara e nel Perugia. In forza alla squadra umbra, dove ha inizialmente fatto coppia in attacco con Kwang-Song Han, è stato tra i principali protagonisti del campionato cadetto con ben 19 gol e 12 assist stagionali, giocando 37 partite (inclusi i play-off e la Coppa Italia). Lo scorso anno ha partecipato alla fase finale dei campionati Europei U21 in Polonia. Finora con gli Azzurrini ha disputato 18 partite segnando 2 gol. “Da quando ero qui- ha detto- sono cambiate tante cose. A Perugia ho avuto la possibilità di giocare con continuità”.

Non è proprio uno sconosciuto nello spogliatoio rossoblù: “I giocatori che conosco – ha detto – sono di più rispetto a quelli che non conosco. Barella e Cragno sono stati tra i primi a festeggiare il mio ritorno, ma ci sono anche i miei ex compagni del Perugia, dell’Under e del Cagliari”. Nazionale maggiore? “Neanche ci penso- ha detto- ora è importante fare bene col Cagliari, è una maglia che si deve meritare”.

