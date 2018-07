In su 2017, in Itàlia s’istima chi sos giòvanos de 15-29 annos no ocupados e no in formatzione (cussos chi in inglesu ddu su lamant NEET (Neither in employment nor in Education and Training) siant 2 milliones e 189mìgia (24,1%): su 41,0% chircat in manera ativa unu traballu e su 29,8% est una fortza de traballu potentziale feti.

Is neet in Itàlia ant registradu unu aumentu semper majore de su cumintzu de sa crisi econòmica, segudende su màssimu in su 2014. Su balore at incumentzadu a falare partinde dae su 2015 ma su balore abarrat ancora chimbe puntos majore respetu a cuddu de su 2008 (19,3%).

Su nùmeru de is neet restat su prus artziadu tra sos Paisos de s’Unione e in manera detzisa majore non feti a su balore mèdiu Ue (13,4%), ma fintzas a sos unos àteros prus mannos Paisos europeos.

