Carloforte ospita “L’isola dei libri”, tredici appuntamenti dal 20 luglio al 9 agosto tra il centro storico e altri spazi della cittadina sull’isola di San Pietro. Quasi un mese di incontri e iniziative, dopo il tramonto, in angoli suggestivi di Carloforte dove si parla ancora il tabarchino. Tra i protagonisti: Cristina Caboni, Vanessa Roggeri, Francesco Abate, Gabriella Turnaturi, Lea Melandri, Gianni Mura, ma anche la scrittrice indiana Urmila Chakraborty, Claudio Facchinelli, Fiorenzo Toso, linguista e dialettologo, e l’architetto e paesaggista Marco Bay.

In mostra poi l’arte dei “Patachitra”, forma di narrazione indiana dipinta su lunghe strisce di tessuto. In programma anche un annullo filatelico con l’effigie di scrittori, che sara presentato il 20 luglio alle 18 al mercato del pesce, lungo il canale delle Saline. Sarà possibile trovare anche alcuni francobolli dedicati a Carloforte. Organizza per il terzo anno l’associazione culturale Saphyrina. Alle 20.30 si entra nel vivo con “Scrittori isolani: letture dal nostro patrimonio”.

Protagonisti i poeti carlofortini Aldo d’Arco, Giusy Rombi, Giovanni Maurandi, Margherita Crasto, Rosanna Maurandi, Lorenza Garbarino, Mariano Strina, Luca Navarra, Antonello Rivano.

Spazio anche alle prose scritte di Maria Simeone e Serena Pellerano.

