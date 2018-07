I carabinieri della Compagnia di Iglesias nelle prime ore della mattina di oggi, sabato 14 luglio, verso le ore 07:00 circa, sono stati chiamati per un indicente mortale. Un passante, transitando sulla Sp89 nel tratto tra Domusnovas e Vallermosa, ha segnalato un veicolo capottato fuori strada. Immediatamente sono giunti sul posto i militari per ricostruire l’accaduto: alla guida della piccola monovolume nera si trovava un 23enne di Siliqua.

Il giovane, che secondo primi accertamenti aveva appena terminato la serata lavorativa come aiuto cuoco a Santa Margherita di Pula, potrebbe aver subito un malore o un colpo di sonno: la traiettoria della macchina infatti è risultata subito molto chiara perchè il veicolo, proveniente da Vallermosa, prima di finire fuori strada, era già passato su una cunetta laterale a bordo strada e successivamente su uno spartitraffico posto al centro di un incrocio, per poi andare definitivamente fuori dalla sede stradale.

Sono intervenuti anche i vigili del fuoco per estrarre il corpo e l’ambulanza che constatava il decesso del 23enne. Pare che l’incidente sia avvenuto in serata, ma complice il buio e la posizione, sia stato notato solo in mattinata.

Dai rilievi effettuati dai militari è stato ritenuto possibile che l’alta velocità e la cintura di sicurezza non indossata abbiano giocato un ruolo importante rispetto a tragico esito.

Il Magistrato di turno ha disposto la restituzione della salma ai parenti.

