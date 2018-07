Intervento dei Vigili del Fuoco del Comando di Cagliari durante la scorsa notte nel comune di Sanluri, in via Massimo D’Azeglio, per un incendio che si è sviluppato in un ripostiglio che si trovava dentro il cortile di un abitazione privata con all’interno attrezzi vari da lavoro.

Gli operatori Vvf coordinati dalla Sala Operativa del 115, all’arrivo sul posto hanno provveduto a spegnere le fiamme e alla bonifica con lo smassamento di tutto il materiale che ha bruciato all’interno, successivamente hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’area e di una parte dell’impianto elettrico esterno del cortile, per permettere agli inquilini dell’abitazione di riutilizzare l’energia elettrica.

I vigili del fuoco sono intervenuti con due automezzi e una squadra con APS (Autopompa Serbatoio) supportata da un ABP (Autobotte Pompa). Sul posto erano presenti anche i Carabinieri.

Commenti

comments