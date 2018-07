Sporcizia, degrado, vetri rotti, immondizie. La mattina dopo la movida, una movida ‘arrogante e ignorante’, il Poetto mostra le sue ‘ferite’. È la denuncia di alcuni cittadini circa la situzione nella quale versa, ormai quotidianamente, la passeggiata del litorale di Quartu, ormai sede principale della vita notturna cagliaritana durante le afose serate estive.

La situazione è quella che si vede nelle foto, inviataci da una donna che, durante quella che sarebbe dovuta essere una passeggiata ristoratrice nelle prime ore di un normale sabato mattina, anziché godere di un bel panorama e respirare aria di mare, si è trovata davanti questo scempio.

“Da quando è iniziata l’estate ormai quasi tutti i giorni il Poetto lato Quartu viene ridotto in queste condizioni”. Motivo? I gruppetti di giovani (e, talvolta, meno giovani) che frequentano la zona e stazionano, prima e dopo i disco party, nelle vicinanze dei locali, ma poi lasciano tutto in condizioni pessime. Mattina e pomeriggio la zona viene frequentata anche da famiglie, per chi ha bambini piccoli diventa impraticabile: si trova di tutto, bottiglie rotte comprese.

