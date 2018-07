A causa di un guasto meccanico di un autobus e di una conseguente perdita di sostanza oleosa e viscida, in traffico veicolare è stato bloccato in diversi punti della città.

Nello specifico sono state chiuse viale Trieste, nel tratto compreso tra via Pola e piazzale Trento verso viale Sant’Avendrace e via Roma mare, nel tratto tra piazza Deffenu e piazza Matteotti per quest’ultimo senso di marcia.

Sul posto la Polizia Municipale per i rilievi del caso e le deviazioni stradali. Sono in corso le operazioni di ripristino della prevedibilità con la pulizia della strada.

A seguito della presenza della sostanza oleosa, prima dell’intervento della Municipale, un motociclo è scivolato. Sono in corso i rilievi di legge.

