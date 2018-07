È ancora emergenza nel parco di Molentargius sul versante di Quartu Sant’Elena.

Le vedette del corpo Forestale hanno appena chiamato i volontari della protezione civile e del Paff di Quartu per un incendio all’interno del parco di Molentargius in via Turati.

Sul posto si stanno recando i mezzi del Paff.

Notizia in aggiornamento

