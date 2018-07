Nicola Arena e Alessandro Calvino, organizzano un evento gratuito per condividere con la città di Cagliari i successi della loro attività. Due giovani imprenditori con la passione per il lavoro e lo spirito di cambiamento, spingono le proprie iniziative di marketing territoriale sino alla organizzazione di una giornata speciale dedicata ai cagliaritani: nasce la prima edizione dello “Smile summer festival”.

Una giornata di spettacoli, animazione per i più piccoli, esibizioni di comici e concerti.

A partire dalle 16 di giovedì 26 luglio si alterneranno sul palco allestito in Piazza Repubblica a Cagliari alcuni tra i più noti artisti sardi e nazionali presentati sul palco da Matteo Bruni e Diana Guindina.

All’Arena e Calvino Smile Summer Festival 2018 avrà luogo l’animazione rivolta ai più piccoli: gli artisti di strada, coordinati dal vincitore di Italia’s Got Talent 2016 Moses Concas (che si presterà anch’egli a fare il giocoliere), li coinvolgeranno con numerose attività.

L’Arena e Calvino Smile Summer Festival 2018 sarà un evento fondato sulla solidarietà, grazie alla presenza di organizzazioni quali la Fabbrica del Sorriso, Make-A-Wish Italia e We Africa – to red earth. Il culmine della serata di spettacolo si avrà a partire dalle ore 22:30 quando saliranno sul palco i The Kolors per un concerto di 90 minuti.

The Kolors sono un gruppo musicale italiano formatosi a Napoli nel 2010 e composto da Antonio Stash Fiordispino (voce e chitarra), Alex Fiordispino (batteria e percussioni) e Daniele Mona (sintetizzatore e percussioni). Sono divenuti noti vincendo nel 2015 la quattordicesima edizione del talent show Amici di Maria De Filippi.

