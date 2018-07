Un venditore ambulante di ciliege di circa 40 anni è stato travolto e ucciso da un’auto a Quartu. La dinamica della tragedia, avvenuta nel tardo pomeriggio sulla nuova statale 554 in direzione Cagliari, non è ancora stata chiarita, sul posto per i rilievi stanno operando gli agenti della polizia stradale.

L’ambulante si trovava sul ciglio della strada con le sue cassette piene di ciliege, quando su di lui è piombata una Ford Focus che lo ha centrato in pieno.

Immediata la richiesta di soccorsi e l’arrivo di un’ambulanza del 118. I medici hanno tentato di salvare la vita al 40enne, ma non c’è stato nulla da fare. Il traffico nella zona sta subendo rallentamenti.

