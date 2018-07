Ancora fiamme a Molentargius.

Questa sera intorno alle 20 su indicazione della Centrale operativa del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, il Paff si è recato in località Is Arenas per spegnere un vasto incendio che ha interessato sterpaglie e canneto per diversi ettari.

Sul posto per domare il rogo e mettere in sicurezza la zona, oltre al Paff era presente l’associazione Nos Quartu e i vigili del fuoco.

